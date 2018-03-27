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Останкинская телебашня выключила подсветку в связи с ЧП в Кемерове. Трансляция завершена

Общество
27 марта, 20:00 UTC+3

Подсветка будет выключена с 20:00 27 марта и до 06:00 29 марта

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Останкинская башня выключила подсветку в память о погибших в торговом центре "Зимняя вишня" Кемерове. Подсветки не будет с 20:00 27 марта и до 06:00 29 марта, на башне останутся только сигнальные огни для обеспечения движения самолетов.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны 25 жертв пожара. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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Темы
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