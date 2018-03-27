Постпред РФ при ООН: около 121 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за месяц

ООН, 27 марта. /ТАСС/. Около 121 тыс. жителей вышли за последний месяц из Восточной Гуты. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии.

"Со времени введения гуманитарных коридоров по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон и при содействии ООН и сирийского общества Красного Полумесяца из Восточной Гуты выведена почти 121 тыс. человек, - подчеркнул он. - Выход людей сугубо добровольный. Многие рассказывают, как тяжело им жилось в условиях репрессивного режима, установленного вооруженными боевиками. Мирные жители продолжают покидать Восточную Гуту через гуманитарный коридор".

"Только за последние сутки Восточную Гуту покинули более 520 мирных жителей, - продолжал он. - Российскими специалистами для них организована раздача горячего питания. За один вчерашний день российские военные врачи оказали медицинскую помощь 111 сирийцам, в том числе 42 детям".

Постпред России при ООН отметил, что в Сирии сохраняется непростая гуманитарная обстановка, но при этом подчеркнул, что Россия "предпринимает активные меры по ее нормализации, в том числе в рамках выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности ООН". "Может быть, это кому-то не нравится, но мы по факту единственные, кто предпринимает конкретные усилия по выполнению резолюции 2401", - заявил он.

"Некоторые члены Совета Безопасности предпочитают тратить время на пламенные речи и письма с необоснованными претензиями в адрес нашей страны, - отметил российский дипломат. - Наверное, для того, чтобы скрыть собственное нежелание сделать что-то полезное для выполнения резолюции 2401".

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.