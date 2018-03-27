Системы противопожарной защиты проверят в подведомственных Минкультуры РФ учреждениях

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поручило подведомственным учреждениям проверить системы противопожарной безопасности после трагедии в Кемерове, где в результате возникшего в ТРЦ "Зимняя вишня" пожара, по последним данным, погибли 64 человека. Об этом во вторник сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В Минкультуры проведено совещание по пожарной безопасности. Руководителям субъектов РФ и в подведомственные учреждения направлены письма с поручением проверить состояние систем противопожарной защиты и провести учения совместно с МЧС России", - написал он в Twitter.

В @Culture_RF проведено совещание по пожарной безопасности.

Руководителям субъектов РФ и в подведомственные учреждения направлены письма с поручением проверить состояние систем противопожарной защиты и провести учения совместно с @MchsRussia. pic.twitter.com/TPt4w5wZUH — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 27 марта 2018 г.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.