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Системы противопожарной защиты проверят в подведомственных Минкультуры РФ учреждениях

Общество
27 марта, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Руководителям субъектов РФ направлены письма с поручением проверить состояние систем противопожарной защиты, сообщил министр культуры Владимир Мединский

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поручило подведомственным учреждениям проверить системы противопожарной безопасности после трагедии в Кемерове, где в результате возникшего в ТРЦ "Зимняя вишня" пожара, по последним данным, погибли 64 человека. Об этом во вторник сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В Минкультуры проведено совещание по пожарной безопасности. Руководителям субъектов РФ и в подведомственные учреждения направлены письма с поручением проверить состояние систем противопожарной защиты и провести учения совместно с МЧС России", - написал он в Twitter.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

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Пожар в торговом центре в Кемерове
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