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Постпредство РФ при ООН откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове

Общество
27 марта, 20:35 UTC+3 ООН ООН 27, марта. /ТАСС

Книга соболезнований будет открыта с 10 утра до 6 вечера

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ООН, 27 марта. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при ООН в день общероссийского траура откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"28 марта - это день общероссийского траура в России. Книга соболезнований будет открыта в постоянном представительстве РФ при ООН с 10 утра до 6 вечера. Те, кто потерял любимых, в наших мыслях и молитвах", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в Twitter дипмиссии.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38 человек, в том числе 26 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура.

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