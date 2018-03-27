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Около 600 ясельных мест планируется создать в Мордовии за два года

Общество
27 марта, 21:01 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 27, марта. /ТАСС

Министр образования республики Галина Явкина уточнила, что это позволит практически полностью удовлетворить спрос на места в яслях

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САРАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Более 300 млн рублей из федерального бюджета направят на создание мест для детей до трех лет в дошкольных учреждениях Мордовии. Об этом сообщила во вторник на заседании Госсобрания республики первый заместитель министра финансов Мордовии Любовь Романенкова.

"Дополнительные средства (из федерального бюджета) выделены для строительства детских садов в республике. Так, 137 млн рублей предназначаются для строительства детского сада на ул. Тани Бибиной в городе Саранске. На 2019 год из федерального бюджета выделяются еще 166,5 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях в муниципальных районах республики", - сказала Романенкова.

По словам председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Госсобрания Светланы Киселевой, за два года в регионе будет создано порядка 600 мест в ясельных группах.

Министр образования Мордовии Галина Явкина уточнила ТАСС, что это позволит практически полностью удовлетворить спрос на места в яслях.

"У нас в 19 районах уже закрыта эта потребность. Она остается в Саранске, Рузаевке. Создание новых мест для детей до 3 лет на 93-94% позволит закрыть эту потребность", - отметила Явкина.

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