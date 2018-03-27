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Воробьев: глава Волоколамского района отправлен в отставку за потерю диалога с жителями

Общество
27 марта, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Евгений Гаврилов ушел в отставку 23 марта

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил отставку бывшего главы Волоколамского района Подмосковья Евгения Гаврилова на фоне ситуации с полигоном бытовых отходов "Ядрово" потерей диалога с местными жителями.

Гаврилов был отправлен в отставку 23 марта.

"Совокупность причин [отставки Гаврилова]. Прежде всего потому, что был потерян диалог с жителями", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрова" и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон.

Также 77 школьников Волоколамского района 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Местные жители связывали это с произошедшим ночью выбросом свалочного газа с "Ядрово", но анализы крови детей пока не подтвердили этих предположений. Глава Подмосковья поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль.

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