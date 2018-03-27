Военные РФ обеспечили безопасное прохождение конвоя в Сирии с продуктами и медикаментами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские военные обеспечили безопасное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Дераа с продуктами и медикаментами. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Дераа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны", - сказал Евтушенко.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям.