День траура по погибшим в Кемерове начался в России

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. День траура по погибшим в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался в России. Ряд учреждений культуры и коллективов решили перенести развлекательные программы, запланированные на 28 марта, многие телеканалы и радиостанции откажутся от рекламы и изменят сетку вещания. В российских регионах также отменят развлекательные мероприятия, в ряде городов пройдут памятные акции. В Кемерове в этот день простятся с погибшими.

Первые прощания с погибшими

В Кемерове пройдут похороны 15 человек, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Как сообщил первый вице-губернатор региона Владимир Чернов, средства на захоронение выделяют власти Кемеровской области. "Все затраты по похоронам погибших будут полностью профинансированы за счет областных средств", - сказал Чернов.

Ранее губернатор Аман Тулеев на заседании оперативного штаба говорил, что семьи жертв пожара получат по 1 млн рублей и по 2 млн рублей, если погибших двое. По словам представителя муниципального предприятия "Спецбюро", которое занимается организацией траурных мероприятий, все приготовления к похоронам начались еще в понедельник.

Ожидается, что прощание с погибшими будет проходить по всему городу - в часовнях, в залах, в храмах. Как сообщил ТАСС протоиерей Александр Гусаков, первые отпевания начнутся в среду около 11:00 местного времени, службы пройдут в Знаменском кафедральном соборе и других храмах.

Также будет организована поминальная служба по погибшим детям из поселка Трещевский Кемеровской области. "По моей информации, все дети погибли, мы сейчас находимся на опознании, нам их еще не отдавали. По детям мы <…> планируем организовать поминальную службу и окажем любую помощь родным и близким", - сказал отец Алексей Соловьев, благочинный Топкинского округа, в который входит поселок Трещевский.

Памятные акции по всей стране

В регионах России в день траура продолжатся памятные акции по погибшим. В Симферополе будут возлагать цветы к специально оборудованному месту на площади Ленина, куда крымчане начали приносить гвоздики, розы и игрушки уже во вторник. В Сочи утром состоится митинг памяти в районе народного мемориала, куда за вторник сочинцы принесли сотни игрушек и букетов цветов. В Ростове-на-Дону в конгресс-холле Донского государственного технического университета организуют сбор средств, их перечислят на расчетный счет помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове, а вечером заслуженные артистки России Анита Цой и Ольга Кормухина исполнят песни в рамках творческого вечера памяти.

В Кабардино-Балкарии мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа, который отмечается 28 марта более 20 лет и является в республике выходным днем, перенесены на 30-31 марта, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. Основные мероприятия в регионах Уральского федерального округа (УрФО) прошли 27 марта. В среду в курганском Детском парке пройдет акция "Час тишины" и все неравнодушные смогут зажечь свечи, возложить цветы в память о погибших. В Челябинске организуют мемориальное шествие "Тишина", оно начнется в 16:00 (14:00 мск) у кинотеатра "Знамя", сообщили организаторы.

В регионах Сибири, как и во всех субъектах, будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В Томске, например, перенесли концерт Ирины Аллегровой. В Омске в сквере "Дружба народов" состоится траурный митинг в память о погибших.

В день национального траура в Оренбургской области пройдет единая минута молчания, о которой объявят по радио и телевидению. В Казани в этот день отменены мероприятия, приуроченные к 150-летию Максима Горького. В Саратовской области решено перенести визит делегации из Республики Корея, запланированный на 28 марта, на более поздний срок. В Пермском крае в связи с трауром учреждения культуры региона отменили или заменили комедийные и юмористические постановки и выступления.

В Тамбове у дворца спорта "Кристалл" будет организована Стена скорби. В 10:00 по мск жители почтут память погибших на пожаре в "Зимней вишне" минутой молчания, а в течение всего дня все желающие могут возложить цветы и зажечь свечи, сообщает администрация Тамбовской области.

В большинстве регионов центра и Северо-Запада России люди продолжат возлагать цветы к стихийным мемориалам. В Санкт-Петербургском Доме национальностей в день траура вновь будет открыта Книга памяти, где любой петербуржец может выразить соболезнования в связи с трагедией в Кемеровской области. В конце недели ее планируют направить в правительство Кемеровской области.

Трагедия в Кемерове

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. В самом Кемерове продолжается трехдневный траур, который был объявлен в понедельник.