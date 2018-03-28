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Колокольцев расскажет сенаторам о мерах реализации госполитики по борьбе с наркотиками

Общество
28 марта, 0:22 UTC+3 МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Отмечается, что в проекте постановления Совфеда содержится рекомендация правительству проработать вопрос о сокращении срока уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сенаторы на пленарном заседании в среду заслушают в рамках "правительственного часа" информацию министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Он расскажет о мерах правительства РФ по реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как отмечалось на заседании профильного комитета по обороне и безопасности в преддверии "правительственного часа", в проекте постановления Совета Федерации, подготовленном комитетом совместно с представителями МВД, содержится рекомендация правительству проработать вопрос о сокращении срока уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта. Однако данное предложение было поддержано не всеми членами комитета. Итоговое обсуждение проекта постановления Совфеда состоится по завершении "правительственного часа" с министром.

Также сенаторы планируют в среду обсудить законы о ратификации ряда соглашений, в частности, соглашение о порядке согласования государствами-членами Евразийского экономического союза промышленных субсидий.

Кроме того, парламентарии рассмотрят закон о переходе к новым договорным отношениям между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями, изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания пьяных водителей, а также закон о запрете на размещение рекламы на платежных квитанциях за коммунальные услуги, принятый в редакции согласительной комиссии.

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