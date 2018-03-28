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Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдадут более 3 тыс. человек

Общество
28 марта, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период подали около 3,3 тыс. человек

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Устную часть Единого госэкзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам в досрочный период сдадут более 3 тыс. участников, сообщили в Рособрнадзоре.

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"Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период подали около 3,3 тыс. человек, из них более 3,1 тыс. записались на экзамен по английскому языку. ЕГЭ по английскому языку пройдет в 133 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), организованных в 83 субъектах РФ. Немецкий язык намерены сдавать 102 участника, французский - 71, испанский - 27", - отметили в пресс-службе. Отмечается, что результаты ЕГЭ по иностранному языку объявят не позднее 16 апреля.

Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам в 2015 году. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в разные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период пройдет 2 апреля.

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Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части экзамена составляет 15 минут. Во всех ППЭ, где проходят экзамены досрочного периода, ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.

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