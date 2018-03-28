Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь 7 тыс. сирийцев, покидающим Восточную Гуту

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова передал продукты питания семи тысячам жителей Сирии, покидающим Восточную Гуту. Об этом в среду сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Фонд совместно с ВС России обеспечил продуктами питания и водой семь тысяч беженцев на линии фронта в Восточной Гуте" - написал глава Чечни на своей странице "ВКонтакте".

По словам Кадырова, сейчас ведутся переговоры с вооруженной оппозицией Сирии "Файлак-ар-Рахман" о прекращении боевых действий в регионе.