В Приморье проведут благотворительную ярмарку в поддержку пострадавших в Кемерове

ТАСС, 28 марта. Регионы Дальнего Востока откликнулись на трагедию в Кемерове, жертвами которой стали десятки детей и взрослых. Так, депутаты и сотрудники аппарата Магаданской областной Думы перечислили средства в помощь пострадавшим на спецсчет в Сбербанке, Приморский океанариум направит на эти цели выручку от благотворительной ярмарки в рамках акции "Океан надежды", а на Сахалине пройдет симфонический концерт в память о погибших.

"Акцию "Океан надежды" придумали наши волонтеры полтора года назад. С тех пор каждый месяц на акцию собираются неравнодушные люди. Очередной "Океан" совпал с событиями в Кемерове. Поэтому 31 марта мы будем работать, чтобы помочь пострадавшим при пожаре детям", - приводит пресс-служба океанариума слова координатора корпуса волонтеров Марины Масловой.

На ярмарке волонтеры-художники готовят сувениры и привлекают к работе не только мастеров, но и малышей из детского сада, также состоится мастер-класс, где ребята научатся своими руками делать книжки. Вырученные средства направят в Кемеровское отделение общественной организации "Российский Красный Крест".

А в Южно-Сахалинске вечером в среду состоится бесплатный концерт городского камерного (симфонического) оркестра в память о жертвах пожара. "Мы скорбим вместе со всей страной. Это ужасная трагедия. Мы изменили программу нашего концерта, добавили в нее лиричные и трогающие душу произведения", - приводит пресс-служба администрации Южно-Сахалинска слова художественного руководителя и главного дирижера коллектива Тиграна Ахназаряна.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. 28 марта объявили в России днем общенационального траура.