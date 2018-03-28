Роспотребнадзор зафиксировал вспышки заболеваемости гриппом в 29 регионах

ТАСС, 28 марта. Роспотребнадзор в период с 19 марта по 25 марта зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в 29 регионах РФ, сообщает ведомство в среду.

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"Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 29 субъектах РФ. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту РФ - в восьми городах", - говорится в сообщении.

Отдельно ведомство приводит статистику детской заболеваемости. "Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 10 регионах, среди детей возрастной группы 3-6 лет - в 18, среди детей 7-14 лет - в 21, среди лиц старше 15 лет - в 27 регионах", - сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что за отчетную неделю обследование прошли более 10 тыс. человек. "Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла до 67,8%, превалируют вирусы гриппа В (21,7%) и А (H1N1) pdm09 (25,54%), - уточнили в ведомстве.