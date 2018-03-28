Отпевание погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" начинается в храмах Кемерова

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Отпевание жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" начинается в храмах Кемерова, сообщил ТАСС настоятель храма Святой Троицы Сергий Кожевников. В среду в городе хоронят погибших, тела которых накануне передали родным.

"В наш храм доставили три гроба - двое детей и один взрослый. Мы готовимся к совершению отпевания", - сказал Кожевников.

Как передает корреспондент ТАСС, возле храма Святой Троицы стоят несколько автобусов. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане. Они несут цветы и венки, перед входом в храм - длинная очередь. Многие не могут содержать слез.

После начала церемонии люди продолжают приходить в храм. В помещении, где проходит церемония, собрались десятки людей. Одни оставляют цветы и выходят, задержавшись на несколько секунд, другие остаются в храме.

"В одном доме с ними жили. Ребятишки маленькие совсем. Глядите, сколько людей пришло, как их много людей любили", - сказала ТАСС пенсионерка Ирина Семеновна.

Благочинный первого Кемеровского округа протоиерей Андрей Гусаков добавил, что в 12:30 местного времени (08:30 мск) отпевание погибших начнется в Знаменском кафедральном соборе, а в 13:00 (09:00 мск) - в храме иконы Божьей Матери "Покров над землей Кузнецкой". По завершении обрядов люди отправятся на кладбища, где состоятся похороны.

О трагедии

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.