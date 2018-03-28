Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кемеровские власти обещают трудоустроить работников сгоревшего ТЦ

Общество
28 марта, 7:40 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

По предварительным данным, рабочие места потеряли около 300 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области решит вопрос трудоустройства сотрудников и размещения бизнеса собственников и арендаторов сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" - по предварительным данным, рабочие места потеряли около 300 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела организации трудоустройства Дмитрий Мелешкин.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"По данным справочников, в ТЦ зарегистрировано 116 организаций. Если по 3 человека в среднем, то около 300 человек [потеряли работу]. [Для решения вопроса трудоустройства] мы здесь [в штабе] и присутствуем: здесь служба занятости специально с базой вакансий, чтобы посмотреть потенциальные возможности - куда-то переместить их бизнес и сотрудников", - сказал Мелешкин.

Он добавил, что список людей, потерявших работу, составляется. "Найти, с кем заключены договоры аренды с собственниками, не представляется возможным, потому что собственники разные. Пока мы в процессе, пользуемся общедоступными сведениями", - отметил Мелешкин.

В ТЦ "Зимняя вишня" полностью выгорели четыре этажа, но на первом частично сохранились магазины с товаром. В здании темно, для освещения используются световые столбы. Собственники и арендаторы собираются пройти в сопровождении экстренных служб в ТЦ.

Ранее сообщалось, что ущерб от пожара оценивается в 3 млрд рублей - он не был застрахован. Утраченное имущество арендаторов оценивается в 1 млрд рублей. Сгорело 1,5 тыс. кв. метров площадей.

О пожаре в Кемерове

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 27 погибших.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
4
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
5
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
Темы дня
Новости партнеров
Реклама