Кемеровские власти обещают трудоустроить работников сгоревшего ТЦ

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области решит вопрос трудоустройства сотрудников и размещения бизнеса собственников и арендаторов сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" - по предварительным данным, рабочие места потеряли около 300 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела организации трудоустройства Дмитрий Мелешкин.

"По данным справочников, в ТЦ зарегистрировано 116 организаций. Если по 3 человека в среднем, то около 300 человек [потеряли работу]. [Для решения вопроса трудоустройства] мы здесь [в штабе] и присутствуем: здесь служба занятости специально с базой вакансий, чтобы посмотреть потенциальные возможности - куда-то переместить их бизнес и сотрудников", - сказал Мелешкин.

Он добавил, что список людей, потерявших работу, составляется. "Найти, с кем заключены договоры аренды с собственниками, не представляется возможным, потому что собственники разные. Пока мы в процессе, пользуемся общедоступными сведениями", - отметил Мелешкин.

В ТЦ "Зимняя вишня" полностью выгорели четыре этажа, но на первом частично сохранились магазины с товаром. В здании темно, для освещения используются световые столбы. Собственники и арендаторы собираются пройти в сопровождении экстренных служб в ТЦ.

Ранее сообщалось, что ущерб от пожара оценивается в 3 млрд рублей - он не был застрахован. Утраченное имущество арендаторов оценивается в 1 млрд рублей. Сгорело 1,5 тыс. кв. метров площадей.

О пожаре в Кемерове

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгового центра. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 27 погибших.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.