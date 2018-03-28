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ПФР назначил выплаты пенсий нетрудоспособным членам семей погибших в Кемерове

Общество
28 марта, 7:48 дата обновления: 28 марта, 8:08 UTC+3

Пособия получат восемь человек

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) назначил пенсии в связи с потерей кормильца восьмерым нетрудоспособным членам семей погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Пенсионный фонд уже выявил восемь нетрудоспособных членов семей погибших, им назначены пенсии по потере кормильца. Работу эту мы будем продолжать", - сказал Лекарев.

Он добавил, что пострадавшим семьям также оказывается консультационная помощь.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 76 человек, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 27 погибших.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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