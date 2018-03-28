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СМИ: назван самый дешевый город для отдыха в Европе

Общество
28 марта, 9:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, марта. /ТАСС

Им стал Краков, Москва заняла в рейтинге шестое место

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ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Финансовая компания Post Office Travel Money опубликовала список самых дешевых европейских городов для отдыха этой весной, первое место в котором занял польский город Краков. Москва же, как сообщает британская газета The Independent, оказалась на шестом месте.

По данным издания, список был составлен посредством анализа цен на различные популярные у туристов услуги и товары в 36 городах Евросоюза. Так, к примеру, учитывались стоимость средней чашки кофе, бутылки пива, комплексного обеда на двоих с бутылкой столового вина, проезд на общественном транспорте, а также цена на двухдневное пребывание в трехзвездочной гостинице. Таким образом удалось подсчитать примерное количество денег, необходимое для проведения праздничного уикенда в одном из этих 36 городов.

Как оказалось, дешевле всего выходные обойдутся туристам в Кракове, и будут стоить в среднем £164 стерлингов (около $230). Второе место в списке занимает Вильнюс, за отдых в столице Литвы желающим придется заплатить £165 фунтов (около $232). Замыкает тройку лидеров Рига: чтобы провести там выходные потребуется £172 фунта (около $242 ).

Кроме того, в опубликованный рейтинг попали Варшава, Прага, Афины, а также Москва, которая заняла шестое место. Стоимость отдыха в столице России для путешественника составит £199 фунтов (около $280).

Как отмечают авторы ежегодного списка, в целях экономии лучше отдыхать в городах восточной Европы.

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