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В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Общество
28 марта, 9:51 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

Родные и близкие попрощались с погибшими на городском Кировском кладбище

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Во время отпевания погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в храме Святой Троицы, Кемерово
Во время отпевания погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в храме Святой Троицы, Кемерово
Во время отпевания погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в храме Святой Троицы, Кемерово
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Во время отпевания погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в храме Святой Троицы, Кемерово
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Первые похороны погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" прошли в Кемерове. Родные и близкие попрощались с погибшими на городском Кировском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Тела двух детей и одного взрослого привезли на кладбище в закрытых гробах после отпевания, прошедшего в кемеровском храме Святой Троицы.

Ранее сообщалось, что в среду в Кемерове началось отпевание жертв пожара. В течение дня обряды пройдут в трех храмах города. В них приходят десятки людей - это родственники и друзья погибших, их знакомые, коллеги, соседи и просто горожане. Они несут цветы и венки, многие не могут сдержать слез.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека.

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