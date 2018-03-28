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В Совбезе РФ рекомендовали доработать проект Стратегии развития здравоохранения

Общество
28 марта, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Документ должен стать одним из основных в системе норм стратегического планирования, отметили участники заседания СБ

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. В Совбезе РФ рекомендовали доработать проект Стратегии развития здравоохранения России на период до 2025 года. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, документ обсуждался на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе.

"Отмечено, что проект стратегии в целом соответствует стратегическим национальным приоритетам, определенным в послании президента России Федеральному собранию, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, - отмечается в сообщении. - На заседании секции дан ряд рекомендаций по доработке проекта стратегии".

Участники заседания также подчеркнули, что Стратегия развития здравоохранения должна стать одним из основных документов в системе норм стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.

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