В Чечне в 2018-2019 годах планируется создать около 5 тыс. мест в дошкольных учреждениях

ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в период с 2018 по 2019 год создать более 5 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета правительства региона по дошкольному образованию.

"За счет средств федерального бюджета, средств на софинансирование из бюджета Чеченской Республики, а также использования иных вариативных форм создания мест планируется создать в 2018 году - 2800 дошкольных мест, в 2019 году - 2500 мест. Будут построены и приобретены новые типовые здания детских садов, где будут размещены и ясельные группы, и группы для детей старшего возраста. В связи с приростом детей дошкольного возраста существует необходимость сохранения достигнутого показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет", - отметили в пресс-службе Комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.

По данным комитета, в системе дошкольного образования Чеченской Республики функционирует 432 дошкольных образовательных организации. Актуальная очередь на 1 января 2018 года для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 706 человек, от 3 до 7 лет равна нулю.

"Численность детей, поставленных на учет для предоставления места, составляет 12 952 человека. Реализация запланированных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования Чеченской Республики" государственной программы Чеченской Республики "Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы" обеспечит ликвидацию очереди и достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет", - сообщили в пресс-службе.