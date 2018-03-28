Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чечне в 2018-2019 годах планируется создать около 5 тыс. мест в дошкольных учреждениях

Общество
28 марта, 10:41 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, марта. /ТАСС

В системе дошкольного образования Чеченской Республики функционирует 432 дошкольных образовательных организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в период с 2018 по 2019 год создать более 5 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета правительства региона по дошкольному образованию.

"За счет средств федерального бюджета, средств на софинансирование из бюджета Чеченской Республики, а также использования иных вариативных форм создания мест планируется создать в 2018 году - 2800 дошкольных мест, в 2019 году - 2500 мест. Будут построены и приобретены новые типовые здания детских садов, где будут размещены и ясельные группы, и группы для детей старшего возраста. В связи с приростом детей дошкольного возраста существует необходимость сохранения достигнутого показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет", - отметили в пресс-службе Комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.

По данным комитета, в системе дошкольного образования Чеченской Республики функционирует 432 дошкольных образовательных организации. Актуальная очередь на 1 января 2018 года для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 706 человек, от 3 до 7 лет равна нулю.

"Численность детей, поставленных на учет для предоставления места, составляет 12 952 человека. Реализация запланированных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования Чеченской Республики" государственной программы Чеченской Республики "Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы" обеспечит ликвидацию очереди и достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет", - сообщили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
2
МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
Темы дня
Новости партнеров