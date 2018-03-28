Матвиенко поручила проработать предложения по проверкам мест массового скопления людей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам верхней палаты парламента изучить практику применения законов о проверках в местах массового скопления людей, заслушать федеральные ведомства в связи с трагедией в Кемерове и подготовить свои предложения по этому вопросу.

"В связи с трагедий, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, у меня есть предложение дать поручение от имени Совета Федерации комитету по обороне и безопасности совместно с комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера изучить практику применения законодательства об обязательности проведения проверок контроля за состоянием пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Она также предложила заслушать представителей федеральных органов исполнительной власти по вопросам проектирования, строительства и эксплуатации производственных, культурно-досуговых, спортивных и иных объектов "и по результатам подготовить соответствующие предложения и проинформировать палату".

Спикер Совфеда попросила сенаторов оперативно подключиться к этой работе, "рассмотреть с законодательного угла, какие возможны изменения <...> в законодательство", подготовить конкретные предложения.