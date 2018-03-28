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Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Общество
28 марта, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В документе предлагается разрешить детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях только с согласия родителей

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал в среду нижней палате парламента отклонить законопроект, которым предлагается ввести регистрацию в социальных сетях только по предоставлению паспорта, а детям до 14 лет запретить самостоятельно создавать себе аккаунты и делать это лишь с письменного согласия родителей. Комитет выступает по данной инициативе соисполнителем, профильным назначен комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Проектом, авторами которого выступили депутаты от "Единой России" Виталий Милонов и Михаил Бугера, предусматривается, что "при регистрации в социальной сети физическое лицо обязано предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ), позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица, а также согласие на обработку его персональных данных". По мнению разработчиков, такие нормы позволят "решить проблемы так называемых фейковых аккаунтов" и предупредят правонарушения со стороны создающих этих аккаунты лиц.

В соответствии с законопроектом "устанавливаются специальные правила регистрации в социальных сетях малолетних, то есть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет". "Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, документы, удостоверяющие личность законных представителей, и документы, подтверждающие их полномочия в качестве законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет", - говорится в сопроводительных материалах.

Корреспондирующие изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность для собственников соцсетей. "Неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет, являющимся владельцем социальной сети, требований к регистрации в социальной сети физических лиц влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей", - отмечается в проекте закона.

Разработчики обращают внимание на то, что в настоящее время любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причем как под вымышленным, так и под именем кого- либо из знакомых, создав фейковый аккаунт. По их словам, "на такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница, совершить преступление под таким вымышленным именем".

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Милонов, Виталий Валентинович
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