Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Совфеде предложили признать места скопления людей объектами социальной ответственности

Общество
28 марта, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров подчеркнул, что нужно уделить внимание вопросам применяемых при строительстве таких объектов материалов и систем безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров предложил ввести на законодательном уровне особые требования при проектировании и эксплуатации объектов массового скопления людей.

"Предприятия, где собираются и отдыхают люди, следует относить, и это нужно прописать законодательно, к объектам особой ответственности социальной и выработать меры, которые будут к этим предприятиях приниматься", - сказал Шатиров в среду на заседании Совета Федерации.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Начинать нужно с проектирования и контроля за проектами, экспертизы безопасности проектов. Это вопросы применяемых материалов [при строительстве объектов] и систем безопасности", - добавил он.

Шатиров напомнил, что после серии крупных аварий на шахтах в Кемеровской области в 2007 и 2010 годах "была воссоздана государственная система безопасности в угольной отрасли". "Результаты разительные: количество аварий снижено, количество пострадавших в авариях снижено в десятки раз, снижен травматизм в угольной отрасли", - подчеркнул сенатор.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
2
МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
Темы дня
Новости партнеров