В Совфеде предложили признать места скопления людей объектами социальной ответственности

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров предложил ввести на законодательном уровне особые требования при проектировании и эксплуатации объектов массового скопления людей.

"Предприятия, где собираются и отдыхают люди, следует относить, и это нужно прописать законодательно, к объектам особой ответственности социальной и выработать меры, которые будут к этим предприятиях приниматься", - сказал Шатиров в среду на заседании Совета Федерации.

"Начинать нужно с проектирования и контроля за проектами, экспертизы безопасности проектов. Это вопросы применяемых материалов [при строительстве объектов] и систем безопасности", - добавил он.

Шатиров напомнил, что после серии крупных аварий на шахтах в Кемеровской области в 2007 и 2010 годах "была воссоздана государственная система безопасности в угольной отрасли". "Результаты разительные: количество аварий снижено, количество пострадавших в авариях снижено в десятки раз, снижен травматизм в угольной отрасли", - подчеркнул сенатор.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.