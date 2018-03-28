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Совфед одобрил закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ

Общество
28 марта, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Закон вступит в силу через два месяца после официального опубликования

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду со второй попытки одобрил закон о запрете рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг, уточнив в редакции согласительной комиссии, что речь идет именно о коммерческой рекламе.

Госдума 23 ноября 2017 года приняла закон, который запрещал размещение рекламы на платежных документах, в том числе на их оборотной стороне. Совет Федерации 29 ноября отклонил этот закон по предложению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, которая заявила, что не надо "такую чушь регулировать законом".

Первоначально он был отклонен Совфедом без предложения создать согласительную комиссию, однако после обращения профильного комитета Госдумы верхняя палата парламента приняла решение о ее создании.

Согласительная комиссия выработала компромиссный текст закона, согласно которому запрет не будет касаться социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

Закон вступит в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.

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