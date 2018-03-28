Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскомнадзор просит воздержаться от развлекательного контента в сети в день траура

Общество
28 марта, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ведомство принесло соболезнования тем, кого затронула трагедия в Кемерове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор напоминает СМИ и телеканалам об отмене развлекательных программ в день национального траура по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерове, а также просит пользователей интернета воздержаться от подобного контента. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

"Сегодня объявлен траур по погибшим в пожаре в Кемеровской области. Приносим наши глубочайшие соболезнования всем тем, кого затронула эта страшная трагедия. Просим всех пользователей интернета воздержаться от публикаций развлекательного контента", - говорится в сообщении.

28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
2
МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
Темы дня
Новости партнеров