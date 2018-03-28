Комитет Госдумы поддержал проект, запрещающий продажу микродолей в жилых помещениях

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал в среду на заседании законопроект, которым предлагается запретить оформление и продажу микродолей в жилых помещениях.

Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре 2017 года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия"), председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской ("Справедливая Россия"), а также ее первым заместителем Александром Сидякиным и заместителем Павлом Качкаевым (оба от "Единой России").

Как отмечают разработчики, законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений собственниками жилых помещений своими правами путем совершения сделок, в результате которых возникает общая долевая собственность на жилое помещение, но размер долей в праве собственности является незначительным. По их мнению, подобная ситуация "не позволяет использовать жилое помещение в соответствии с его назначением - для проживания".

"Законопроектом предлагается установить общее правило о том, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована при условии, что размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, "это правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилья, а также на случаи, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона".

Кроме того, парламентарии предлагают установить лимиты на регистрацию проживающих в квартирах, если на каждого проживающего в них будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения.