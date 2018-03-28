ОП РФ намерена предложить варианты организации контроля за местами скопления людей

АСТРАХАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) создала рабочую группу, которая в ближайшее время должна предложить варианты организации общественного контроля за местами массового пребывания людей, в том числе торговых центров и кинотеатров. Такая необходимость возникла после трагедии в Кемерове, сообщил в среду секретарь ОП РФ Валерий Фадеев в Астрахани, открывая форум "Сообщество".

Мероприятие началось с минуты молчания о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. "Вы знаете, какая трагедия произошла в Кемерове. Мы не останемся в стороне от того, что произошло. Очевидно, что здесь очень серьезные недостатки контроля", - сказал Фадеев.

Он отметил, что общественные наблюдатели уже проявили себя на выборах президента России, было подготовлено 146 тыс. наблюдателей.

"По поводу общественного контроля идут дискуссии, иногда очень специальные вещи нужно контролировать. Но проверить несложные вещи - наличие выходов, работают ли они, открыты ли, есть ли огнетушители, я думаю, мы можем, даже не обладая какой-то специальной квалификацией, - заметил Фадеев. - Мы создали рабочую группу по данному вопросу и на следующей неделе выступим с более конкретными предложениями. <...> Я уверен, одна бюрократия без общества здесь не справится".

О форуме

Программа форума "Сообщество", который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидается участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1200 человек.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.