Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОП РФ намерена предложить варианты организации контроля за местами скопления людей

Общество
28 марта, 11:50 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 28, марта. /ТАСС

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев сказал, что общественники могут проверять "несложные вещи", такие как наличие выходов и огнетушителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) создала рабочую группу, которая в ближайшее время должна предложить варианты организации общественного контроля за местами массового пребывания людей, в том числе торговых центров и кинотеатров. Такая необходимость возникла после трагедии в Кемерове, сообщил в среду секретарь ОП РФ Валерий Фадеев в Астрахани, открывая форум "Сообщество".

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Мероприятие началось с минуты молчания о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. "Вы знаете, какая трагедия произошла в Кемерове. Мы не останемся в стороне от того, что произошло. Очевидно, что здесь очень серьезные недостатки контроля", - сказал Фадеев.

Он отметил, что общественные наблюдатели уже проявили себя на выборах президента России, было подготовлено 146 тыс. наблюдателей.

"По поводу общественного контроля идут дискуссии, иногда очень специальные вещи нужно контролировать. Но проверить несложные вещи - наличие выходов, работают ли они, открыты ли, есть ли огнетушители, я думаю, мы можем, даже не обладая какой-то специальной квалификацией, - заметил Фадеев. - Мы создали рабочую группу по данному вопросу и на следующей неделе выступим с более конкретными предложениями. <...> Я уверен, одна бюрократия без общества здесь не справится".

О форуме

Программа форума "Сообщество", который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях ожидается участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1200 человек.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и 2 тыс. волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
4
"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров