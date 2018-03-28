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Комитет ГД рекомендовал отклонить предложение ЛДПР праздновать День России 21 сентября

Общество
28 марта, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Правительство также не поддержало инициативу

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, которым предлагалось перенести дату празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября.

Проект закона был внесен депутатами Госдумы от фракции ЛДПР Алексеем Диденко, Михаилом Дегтяревым и Борисом Чернышовым.

В документе отмечалось, что "датой празднования Дня России должна быть такая дата, которая связана с великим историческим событием, многовековой историей России". Авторы проекта отмечают, что принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверенитете РСФСР не только провозгласила Россию независимым государством, "но и стала предвестником окончательного распада СССР, разделившего братские народы, соотечественников и родственников, многие из которых оказались за пределами своей родины".

В этой связи наиболее подходящей датой празднования Дня России, по мнению парламентариев, является 21 сентября. "Именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник "Тысячелетие Руси", ознаменовавший тысячелетие основания русского государства. С этих пор 21 сентября в России отмечали день основания российской государственности", - говорится в пояснительной записке.

Как отметила член комитета Валентина Кабанова, в ходе общественного обсуждения инициатива либерал-демократов не получила "большого отклика". Со своей стороны правительство РФ также не поддержало законопроект, в отзыве говорится, что "частое изменение перечня нерабочих дней не способствует эффективной организации производственных процессов".

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Диденко, Алексей Николаевич Дегтярев, Михаил Владимирович Чернышов, Борис Александрович
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