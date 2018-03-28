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В Петербурге, Москве и Новосибирске пройдут концерты памяти жертв пожара в Кемерове

Общество
28 марта, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Мероприятия пройдут 28 марта и 3 апреля

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ТАСС, 28 марта. Концерты, посвященные памяти жертв трагедии в Кемерове, состоятся в среду в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а 3 апреля - в Москве, сообщили организаторы организаторы.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"На сцене концертного зала Мариинского театра в исполнении солистов Татьяны Сержан, Ольги Бородиной, Отара Джорджикии, Станислава Трофимова, хора и симфонического оркестра Мариинского театра 28 марта прозвучит "Реквием" Джузеппе Верди. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев. Концерт посвящается памяти погибших во время трагедии, произошедшей в городе Кемерово", - отметила пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина. "Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - добавила она.

Транссибирский арт-фестиваль, который начинается в среду в Новосибирске, представит программу In memoriam. В ней примут участие звезды мирового исполнительского искусства - скрипач Вадим Репин, певцы Томас Квастхоф, Вероника Джиоева, Мари-Софи Поллак, виолончелист Александр Бузлов и другие, а также юные музыканты - скрипачка Альбина Хайбуллина, пианисты Ева Медведко и Роман Борисов.

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Акция в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" в Санкт-Петербурге
© Сергей Коньков/ТАСС

В регионах России прошли акции памяти по погибшим в Кемерове

"Все эти дни вся страна, каждый человек проживает с болью в сердце и с мыслями о тех, кто погиб в страшной трагедии в Кемерово", - сказал художественный руководитель фестиваля Вадим Репин. "Когда стало известно о трагедии, мы оказались перед сложным выбором и были на грани отмены сегодняшнего концерта. В итоге приняли, на мой взгляд, верное решение. В программе прозвучат шедевры классической музыки, в которых запечатлелась боль их создателей по поводу смерти дорогих людей, сочинения, в которых звучит мудрость гениев, их размышления о жизни и смерти", - пояснил он. Все средства от концерта будут направлены пострадавшим и их семьям.

Пять хоров, солисты и митрополит Волоколамский Иларион в качестве чтеца исполнят 3 апреля в Москве в "Крокус Сити Холле" ораторию "Страсти по Матфею", написанную самим митрополитом. Это музыкально-сценическая постановка пройдет в дни Страстной седмицы, когда православная церковь вспоминает страдания, смерть и Воскресение Христа. "Митрополит принял решение посвятить концерт памяти погибших в Кемерове", - отмечается в сообщении организаторов концерта.

"Произведение призвано в преддверии праздника Пасхи раскрыть драму последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной традиции, но при этом посредством самых современных подходов к звуку, видеоряду и свету", - поясняют организаторы. Отрывки из Евангелия со сцены прочтет сам автор оратории, митрополит Волоколамский Иларион. Всего на сцене будут находится до 300 человек, масштабное музыкальное действо сопровождают визуальные видеопроекции. Концерт 3 апреля будет благотворительным: значительную часть средств от продажи билетов направят фонду "Линия жизни" на помощь тяжелобольным детям.

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