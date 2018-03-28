Нарышкин открыл выставку, посвященную истории российской оборонной промышленности

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в среду принял участие в открытии экспозиции "В труде - как в бою! Штрихи к истории оборонной промышленности России".

"Оборонная промышленность была драйвером развития экономики, своеобразным полигоном для испытания новых инженерных и технологических решений. Современный оборонно-промышленный комплекс нашей страны является залогом ее безопасности, надежной гарантией обеспечения интересов государства и наших граждан", - отметил он.

Председатель РИО отметил, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса трудится около 2 млн человек, и подчеркнул, что "каждое рабочее место на предприятиях "оборонки" создает от двух до 30 рабочих мест в смежных отраслях промышленности".

Нарышкин выразил надежду, что история российской оборонной промышленности будет вызывать интерес россиян.

Гости выставки смогут увидеть уникальные экспонаты: холодное и огнестрельное оружие XVIII века, миниатюрные (действующие) модели оружейных станков, личные вещи первого наркома тяжелой промышленности СССР Григория Орджоникидзе, заместителя наркома вооружения Бориса Ванникова, конструкторов Михаила Логинова, Федора Токарева, Василия Дегтярева, Василия Грабина и Андрея Туполева, макеты 132-мм реактивного снаряда М-13, реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", крылатой ракеты П-15М, переносной пусковой установки ПТРК "Малютка", танка Т-90С и многое другое.

Экспозиция организована Российским историческим обществом, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда "История Отечества".