Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

Общество
28 марта, 11:56 дата обновления: 28 марта, 12:12 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

Аман Тулеев также сообщил, что власти региона начали выплачивать компенсации семьям погибших при пожаре

Поделиться
Материал из 1 страницы

YouTube/Пресс-служба АКО

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, при котором погибли 64 человека.

Галерея
8 фото
Во время отпевания погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в храме Святой Троицы, Кемерово
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Об этом заявил в среду губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.

"Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию", - сказал Тулеев.

Также губернатор поблагодарил всех, кто помогает жителям Кемеровской области пережить трагедию. Он отметил, что поддержку выражает не только вся Россия, но и практически весь мир.

Аман Тулеев также сообщил, что в среду начались перечисления средств в помощь семьям погибших при пожаре.

Смотрите также

СК возбудил дело против украинского пранкера, сообщившего о сотнях погибших в Кемерове

Следователи встретились с родственниками погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове

На счет помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове поступило более 190 млн рублей

"Каждой семье, где погиб ребенок или взрослый, мы перечисляем, областная власть, 1 млн рублей. Теперь правительство <…> тоже выделяет 1 млн рублей. Была работа предметная с предприятия - они тоже перечислили деньги на наш расчетный счет бюджетный, там получается по 3 млн на каждого погибшего в семье. Таким образом на момент разговора с вами каждая семья, где погибли, получает 5 млн рублей - перечисления начинаются уже с сегодняшнего [дня]", - сказал он, пояснив, что 5 млн рублей - это суммарная выплата за каждого погибшего.

Кроме того, по словам главы региона, власти Кемеровской области приняли решение о выплатах в размере 200 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно легко и тяжело пострадавшим. Пострадавшие получат такие же выплаты и от правительства РФ.

"У нас открыт расчетный счет, на него начинают поступать деньги, пожертвования, помощь из других регионов, просто от людей идет. <...> Когда счет будет закрываться, мы продумаем, <...> как справедливо эти деньги, которые мы получим, [распределить между] семьями погибших", - добавил Тулеев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
4
"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров