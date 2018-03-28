Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

YouTube/Пресс-служба АКО

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе, спекулируя ситуацией, сложившейся вокруг пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, при котором погибли 64 человека.

Об этом заявил в среду губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.

"Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию", - сказал Тулеев.

Также губернатор поблагодарил всех, кто помогает жителям Кемеровской области пережить трагедию. Он отметил, что поддержку выражает не только вся Россия, но и практически весь мир.

Аман Тулеев также сообщил, что в среду начались перечисления средств в помощь семьям погибших при пожаре.

"Каждой семье, где погиб ребенок или взрослый, мы перечисляем, областная власть, 1 млн рублей. Теперь правительство <…> тоже выделяет 1 млн рублей. Была работа предметная с предприятия - они тоже перечислили деньги на наш расчетный счет бюджетный, там получается по 3 млн на каждого погибшего в семье. Таким образом на момент разговора с вами каждая семья, где погибли, получает 5 млн рублей - перечисления начинаются уже с сегодняшнего [дня]", - сказал он, пояснив, что 5 млн рублей - это суммарная выплата за каждого погибшего.

Кроме того, по словам главы региона, власти Кемеровской области приняли решение о выплатах в размере 200 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно легко и тяжело пострадавшим. Пострадавшие получат такие же выплаты и от правительства РФ.

"У нас открыт расчетный счет, на него начинают поступать деньги, пожертвования, помощь из других регионов, просто от людей идет. <...> Когда счет будет закрываться, мы продумаем, <...> как справедливо эти деньги, которые мы получим, [распределить между] семьями погибших", - добавил Тулеев.