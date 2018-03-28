Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович заявил, что сфера безопасности в РФ нормативно урегулирована

Общество
28 марта, 12:30 дата обновления: 28 марта, 12:42 UTC+3

Вице-премьер подчеркнул, что проверки должны проводиться в любом случае, отвечая на вопрос, возможен ли пересмотр принципов работы малого и среднего бизнеса после трагедии в Кемерове

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 марта. Сфера контроля безопасности объектов в России нормативно урегулирована, главное - соблюдать эти нормативы, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в день общероссийского траура по пострадавшим в пожаре в торговом центре в Кемерове.

"У нас нормативно это все (безопасность на объектах- прим. ТАСС) полностью урегулировано. Главное - полностью исполнять закон", - сказал он журналистам.

"Проверки должны проводиться в любом случае, если есть вопросы безопасности. Там не работала сигнализация несколько дней", - сказал Дворкович, комментируя пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре, в котором 25 марта погибли 64 человека.

Трагедия, наказать виновных в которой пообещал президент РФ Владимир Путин, спровоцировала призывы к массовым проверкам предприятий малого и среднего бизнеса. Прибывший во вторник на место трагедии Путин назвал одной из причин случившегося "преступную халатность и разгильдяйство", а министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил о грядущих "серьезных выводах" для всей системы госконтроля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
2
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
3
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
4
"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ
5
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
Темы дня
Новости партнеров