Дворкович заявил, что сфера безопасности в РФ нормативно урегулирована

ТАСС, 28 марта. Сфера контроля безопасности объектов в России нормативно урегулирована, главное - соблюдать эти нормативы, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в день общероссийского траура по пострадавшим в пожаре в торговом центре в Кемерове.

"У нас нормативно это все (безопасность на объектах- прим. ТАСС) полностью урегулировано. Главное - полностью исполнять закон", - сказал он журналистам.

"Проверки должны проводиться в любом случае, если есть вопросы безопасности. Там не работала сигнализация несколько дней", - сказал Дворкович, комментируя пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре, в котором 25 марта погибли 64 человека.

Трагедия, наказать виновных в которой пообещал президент РФ Владимир Путин, спровоцировала призывы к массовым проверкам предприятий малого и среднего бизнеса. Прибывший во вторник на место трагедии Путин назвал одной из причин случившегося "преступную халатность и разгильдяйство", а министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил о грядущих "серьезных выводах" для всей системы госконтроля.