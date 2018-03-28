В Саратове создали виртуальный тренажер осмотра пациентов для обучения студентов-медиков

САРАТОВ, 28 марта. /ТАСС/. Саратовские ученые разработали виртуальные тренажер, с помощью которого студенты медицинских вузов могут обучаться проводить осмотр пациентов. Об этом в среду сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

"Саратовские ученые разработали специальный тренажер для студентов, это система для проведения виртуальной отоскопии (важный и достаточно информативный метод диагностики болезней уха, применяемый в оториноларингологии - прим. ТАСС). Виртуальные тренажер не просто создает реалистичное и высококачественное изображение барабанной перепонки, но и показывает различные изменения уха в случае болезней. При этом виртуальный осмотр практически не отличается от реального и дает возможность студентам использовать разные инструменты", - сказал Комаров.

Собеседник агентства уточнил, что система, представляющая собой экран и подключенный к нему джойстик, обладает уникальной возможностью контроля обучающихся.

"Система может задать студенту вопрос, получить ответ и автоматически… оценить его правильность", - пояснил Комаров.

Использовать тренажер можно в курсе оториноларингологии для студентов высших и средних медицинских учебных заведений, при подготовке и переподготовке семейных врачей, оториноларингологов, врачей общей практики, обучении ординаторов и интернов. По данным Минпрома региона, сейчас уже налажено мелкосерийное производство тренажера.