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В Нью-Йорке могут ввести штрафы для работодателей за звонки сотрудникам в нерабочее время

Общество
28 марта, 14:42 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Размер штрафа может составить $250

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ВАШИНГТОН, 28 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Законопроект, который предполагает наложение штрафов на работодателей, позволяющих себе звонить или отправлять текстовые сообщения своим сотрудникам в нерабочее время, внесен на рассмотрение городского совета Нью-Йорка.

Автором инициативы выступил член муниципального совета нью-йоркского района Бруклин Рафаэль Эспиналь-младший, который почерпнул идею во Франции, где действует похожий закон. Предложение подразумевает введение регламента коммуникаций с сотрудниками, который действует после того, как тот или иной служащий завершает рабочий день. Исключения предполагается делать лишь в форс-мажорных ситуациях. В документе подчеркивается, что работодатель будет вправе сколько угодно пытаться связаться с подчиненным, однако реагировать на эти сигналы работник не обязан.

Закон, в случае принятия, будет распространяться на компании со штатом сотрудников более 10 человек, исключения подразумеваются только для госслужащих. В тексте законопроекта, размещенном на сайте горсовета, отмечается, что за каждый случай нарушения со стороны работодателя с него может взиматься штраф в размере $250, а если подчиненный отказался отвечать на звонок или сообщение, и работодатель ввел за это против сотрудника санкции или лишил каких-либо привилегий, то он будет обязан компенсировать сотруднику нанесенный ущерб.

Как отметила со ссылкой на опрос своих читателей телекомпания ABC, мнение нью-йоркцев по поводу данной затеи разделилось: одни считают это превосходной инициативой, которая поможет создать для людей баланс между работой и частной жизнью, тогда как другие полагают, что такие вопросы должны регламентировать сами компании, а не федеральные или городские власти.

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