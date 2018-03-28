Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

ИЖЕВСК, 28 марта. /ТАСС/. Советский и российский конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников умер 27 марта в Ижевске. Об этом в среду сообщает пресс-центр Ижевского государственного технического университета.

"Ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Ведущий инженер-конструктор концерна был сыном конструктора Михаила Калашникова.

Как сообщили ТАСС в фонде имени Михаила Тимофеевича Калашникова, Виктор Михайлович будет похоронен на Южном кладбище Ижевска 30 марта, прощание запланировано в этот же день в ритуальном зале "Небеса".

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году после окончания Ижевского механического института начал трудовую деятельность в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей.

Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, его коллективом были разработаны пистолеты- пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".