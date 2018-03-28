Акция "Волна здоровья" в этом году впервые пройдет по городам Черноморского побережья

АСТРАХАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Всероссийская акция "Волна здоровья", в рамках которой медики ведущих федеральных учреждений на теплоходе проезжают по городам России для консультаций населения, впервые пройдет по морю. Врачи в том числе побывают в Крыму, сообщил в среду в Астрахани первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес.

"Всероссийская акция, которая проходит более десяти лет, - это "Волна здоровья". Многие регионы ее знают: в течение года на теплоходе [в разные города] приезжают бригады врачей, отбирают детей ... для бесплатного лечения в наших крупнейших федеральных центрах. Эта акция проходила по рекам, в этом году впервые "Лига здоровья" организует, и мы посетим города по морю - по черноморскому побережью и, самое главное, побываем в Крыму", - сказал Дайхес в ходе форума ОП "Сообщество".

Он заметил, что теплоход для передвижения по морю уже нашли.

Впервые акция "Волна здоровья" стартовала в 2006 году, с того времени медицинскую помощь в рамках проекта получили свыше 10 тыс. детей в более 40 регионах РФ. Основная ее цель - оказание адресной медпомощи детям с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, другими заболеваниями. В последние годы участниками акции стали также беременные и планирующие детей женщины. В населенных пунктах по маршруту следования теплоходов местных жителей обследуют, консультируют специалисты ведущих федеральных медцентров и по итогам осмотра пациентов направляют в федеральные медучреждения.

Программа форума "Сообщество", который открылся в среду в Астрахани, рассчитана на два дня, в рамках которых пройдут дискуссионные экспертные сессии и мастер-классы. В мероприятиях примут участие более 60 экспертов, в целом количество участников превысит 1200 человек.

Форумы гражданских активистов "Сообщество" традиционно проводятся Общественной палатой во всех федеральных округах в течение года. За три прошедших года форум "Сообщество" собрал 23 тыс. участников и две тысячи волонтеров. В этом году форумы пройдут в Уфе (24-25 апреля), Ханты-Мансийске (30-31 мая), Томске (20-21 июня), Туле (18-19 июля), Калининграде (4-5 сентября), Южно-Сахалинске (26-27 сентября). Завершится цикл итоговым форумом в Москве 2-3 ноября.