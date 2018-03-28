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Минприроды за год реализует 26 проектов по ликвидации отходов в регионах

Общество
28 марта, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По данным ведомства, регионам необходимо подать заявку на получение соответствующих субсидий

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Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ реализует в 2018 году 26 проектов по ликвидации накопленного экологического вреда в 12 регионах России, сообщила в среду пресс-служба Минприроды.

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"По словам главы Минприроды России Сергея Донского, общий объем финансирования проектов ликвидации накопленного экологического вреда из федерального бюджета в 2018 году составит более 2,7 млрд рублей. В частности, будет реализовано 26 проектов в 12 регионах России", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, регионам необходимо подать заявку на получение соответствующих субсидий. "Одним из критериев является, в том числе, наличие в составе заявки проектно-сметной документации, при необходимости - положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости природоохранных проектов", - добавили в пресс-службе.

Предоставление субсидий проходит в рамках проекта "Чистая страна", который реализуется согласно госпрограмме "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 гг. Проект направлен, в том числе, на ликвидацию накопленного экологического вреда. В 2018 году мероприятия пройдут в Нижегородской, Московской, Вологодской, Смоленской, Калининградской областях и других регионах России.

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