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В Краснодарском крае на время ЧМ-2018 отменили курортный сбор

Общество
28 марта, 13:12 UTC+3 КРАСНОДАР 28, марта. /ТАСС

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля

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Парк у стадиона футбольного клуба "Краснодар"

Парк у стадиона футбольного клуба "Краснодар"

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Краснодарского края в среду согласовало отмену курортного сбора в регионе на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Сбор введут с 16 июля, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента Кубани.

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"Предлагаю поддержать инициативу губернатора [введение курортного сбора не с 1 мая, а с 16 июля]", - сказал спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.

Депутаты проголосовали за принятие соответствующего законопроекта.

О курортном сборе

Законопроект о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах Госдума приняла летом 2017 года. Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 гг. в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент.

Власти Кубани утвердили размер сбора в сумме 10 рублей с человека в сутки в ноябре 2017 года. Позднее губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что администрация Краснодарского края намерена перенести начало выплат курортного сбора с 1 мая на 16 июля, чтобы его не платили болельщики и делегации, которые приедут на чемпионат мира по футболу.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи.

В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

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Темы
Крым Алтайский край ЧМ-2018 по футболу Краснодарский край Ставропольский край Курортный сбор в России
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