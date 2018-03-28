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Медведев вручил госнаграды сотрудникам Минэкономразвития

Общество
28 марта, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Советник гендиректора ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Иван Бортник стал кавалером ордена Почета

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по окончании коллегии Министерства экономического развития вручил государственные награды сотрудникам ведомства.

Советник генерального директора ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Иван Бортник стал кавалером ордена Почета. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков и генеральный директор ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Сергей Поляков были награждены почетной грамотой президента РФ.

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