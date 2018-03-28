В Москве планируют открыть памятник военным прокурорам, погибшим в годы войны

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Памятник военным прокурорам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, планируют открыть в Москве к 9 мая. Об этом сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров на встрече в ходе открывшегося проекта Фонда социальной помощи студентам ("Студфонд") и Главной военной прокуратуры "Весенний призыв".

"В годы войны воевали 5 тыс. военных прокуроров, из них погибли 3 тыс. Мы хотим открыть памятник у нас на улице Хользунова, дом 14, (где расположена Главная военная прокуратура - прим. ТАСС), и собираем на него деньги. В военных прокуратурах округов собрали уже порядка 10 млн рублей, но их пока недостаточно", - заметил он. По его словам, откликнулись и потомки военных прокуроров, которые проживают в том числе в Италии, США, Германии.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отметил, что и в Генеральной прокуратуре есть музей, который постоянно пополняется, и призвал студентов совместно заниматься патриотическими акциями. "Сегодня тема нашей встречи - призыв на военную службу, но это тоже часть общего направления нашего сотрудничества - воспитания патриотизма", - сказал Куренной.