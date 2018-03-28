Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове. Об этом он сказал во время встречи с участниками акции "Дети объединят Украину" в Киеве.

"Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким", - приводит слова президента издание "Украинская правда".

Ранее с соболезнованиями выступил премьер Украины Владимир Гройсман.

Жители Киева и других городов Украины, в которых расположены российские консульства, приносят к представительствам цветы, мягкие игрушки и записки в память о жертвах трагедии.

При пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.