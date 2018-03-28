Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Общество
28 марта, 13:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, марта. /ТАСС

Ранее соболезнования принес премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове. Об этом он сказал во время встречи с участниками акции "Дети объединят Украину" в Киеве.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким", - приводит слова президента издание "Украинская правда".

Ранее с соболезнованиями выступил премьер Украины Владимир Гройсман.

Жители Киева и других городов Украины, в которых расположены российские консульства, приносят к представительствам цветы, мягкие игрушки и записки в память о жертвах трагедии.

При пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Гройсман, Владимир Борисович
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
2
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
3
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
4
Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"
5
Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
ХК "Югра", исключенный из КХЛ, поблагодарил болельщиков за поддержку
Темы дня
Новости партнеров