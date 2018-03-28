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Проверки пожарной безопасности в торговых центрах России продлятся до 16 апреля

Общество
28 марта, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Специалисты надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, подчеркнули в МЧС

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в российских торговых центрах продлятся до 16 апреля, сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"По поручению Генеральной прокуратуры во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС России. Завершить проверки планируется до 16 апреля", - сказал сотрудник пресс-службы.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Он подчеркнул, что специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. "Кроме того, оценивается уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации", - сказал он.

Как сообщалось, генеральная прокуратура России после пожара с многочисленными жертвами в торговом центре в Кемерове поручила прокурорам с привлечением МЧС провести по всей стране проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

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