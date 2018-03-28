Кадыров призвал наказать тиражирующих ложь о числе погибших при пожаре в Кемерове

ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что необходимо строго наказать людей, предпринимающих кощунственные попытки тиражировать ложь о числе пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

"Отечество в трауре... Боль и сострадание в сердцах всех россиян и миллионов наших истинных друзей во всем мире. Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим", - написал глава Чечни.

Ранее в соцсетях были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал гражданин Украины Никита Кувиков, известный в интернете как пранкер Евгений Вольнов, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре в Кемерове. В отношении него Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.