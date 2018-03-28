Мусульмане Татарстана и Башкирии помогут пострадавшим в Кемерове

УФА, 28 марта. /ТАСС/. Мусульмане Татарстана и Башкирии окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Коллектив Духовного управления мусульман Республики Татарстан, а также его учрежденных организаций - Фонда "Вакф", Издательского дома "Хузур", Комитета по стандартам Халяль, "ДУМ РТ Хадж" - принял решение перечислить свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших в трагедии в Кемерово", - говорится в сообщении духовного управления республики.

Принять участие в благотворительной акции может любой житель Татарстана, пожертвования принимаются в офисе благотворительного фонда "Закят".

О сборе пожертвований объявило также Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России, резиденция которого находится в Уфе.

"После каждого намаза, во всех мечетях мы молимся о мире, спокойствии и согласии на земле нашей и отчизне. Терпения и стойкости духа их (жертвам трагедии в Кемерове - прим. ТАСС) родителям, родным и близким, и всем нам, вся страна всколыхнулась", - сказал в среду верховный муфтий России, председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.