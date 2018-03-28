Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мусульмане Татарстана и Башкирии помогут пострадавшим в Кемерове

Общество
28 марта, 14:56 UTC+3 УФА УФА 28, марта. /ТАСС

О сборе пожертвований объявило также Центральное духовное управление мусульман России

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 28 марта. /ТАСС/. Мусульмане Татарстана и Башкирии окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Коллектив Духовного управления мусульман Республики Татарстан, а также его учрежденных организаций - Фонда "Вакф", Издательского дома "Хузур", Комитета по стандартам Халяль, "ДУМ РТ Хадж" - принял решение перечислить свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших в трагедии в Кемерово", - говорится в сообщении духовного управления республики.

Принять участие в благотворительной акции может любой житель Татарстана, пожертвования принимаются в офисе благотворительного фонда "Закят".

О сборе пожертвований объявило также Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России, резиденция которого находится в Уфе.

"После каждого намаза, во всех мечетях мы молимся о мире, спокойствии и согласии на земле нашей и отчизне. Терпения и стойкости духа их (жертвам трагедии в Кемерове - прим. ТАСС) родителям, родным и близким, и всем нам, вся страна всколыхнулась", - сказал в среду верховный муфтий России, председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге горит здание автоцентра
2
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
3
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров