Более 1 тыс. жителей Сочи почтили память жертв пожара в Кемерове

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Траурная акция, посвященная памяти жертв пожара в торговом центре Кемерове "Зимняя вишня", состоялась в среду в Сочи у народного мемориала, установленного в память о погибших, в ней приняли участие более 1 тыс. горожан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Ранее сообщалось, что жители Сочи устроили в память о жертвах трагедии народный мемориал. У парковой скульптуры "Крокодил Гена и Чебурашка" на улице Навагинской установили черную мемориальную доску с изображением свечи и надписью: "Кемерово 25.03.2018 "Зимняя вишня", скорбим вместе с Вами".

"Более 1 тыс. горожан пришли почить память погибших. Среди участников акции было немало сочинских школьников", - сказал представитель ведомства.

В эти дни сотни жителей Сочи и туристов приносят сюда букеты цветов, игрушки, зажигают свечи. Во время акции звучала траурная музыка и поэтические строки. После минуты молчания в небо выпустили воздушные шары в память о погибших.

В день траура в Сочи отменили плановый концерт в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.