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Более 1 тыс. жителей Сочи почтили память жертв пожара в Кемерове

Общество
28 марта, 15:03 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, марта. /ТАСС

Мемориальную доску установили у парковой скульптуры "Крокодил Гена и Чебурашка" на Навагинской улице

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СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Траурная акция, посвященная памяти жертв пожара в торговом центре Кемерове "Зимняя вишня", состоялась в среду в Сочи у народного мемориала, установленного в память о погибших, в ней приняли участие более 1 тыс. горожан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

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Акция в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" в Санкт-Петербурге
© Сергей Коньков/ТАСС

В регионах России прошли акции памяти по погибшим в Кемерове

Ранее сообщалось, что жители Сочи устроили в память о жертвах трагедии народный мемориал. У парковой скульптуры "Крокодил Гена и Чебурашка" на улице Навагинской установили черную мемориальную доску с изображением свечи и надписью: "Кемерово 25.03.2018 "Зимняя вишня", скорбим вместе с Вами".

"Более 1 тыс. горожан пришли почить память погибших. Среди участников акции было немало сочинских школьников", - сказал представитель ведомства.

В эти дни сотни жителей Сочи и туристов приносят сюда букеты цветов, игрушки, зажигают свечи. Во время акции звучала траурная музыка и поэтические строки. После минуты молчания в небо выпустили воздушные шары в память о погибших.

В день траура в Сочи отменили плановый концерт в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.

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Краснодарский край Пожар в торговом центре в Кемерове
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