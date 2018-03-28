Путин поручил проверить торгово-развлекательные центры на предмет безопасности

НОВО-ОГАРЕВО. 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проверить деятельность торгово-развлекательных центров с точки зрения их безопасности. При этом глава государства призвал не допустить кампанейщины.

"Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами и я, будучи в Кемерове, разговаривал с коллегами [на эту тему], нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода", - сказал Путин на совещании с экономическим блоком правительства и администрации Кремля. "Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена - это совершенно очевидно", - подчеркнул он.

Путин также призвал "посмотреть еще и на действующее законодательство". "Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики", - отметил он. "Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей", - подчеркнул президент.

"Надо посмотреть внимательнее. Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения", - поручил глава государства.

"Все посмотрим, Владимир Владимирович", - ответил Медведев. "Проанализируем действующую нормативную базу и представим предложения", - добавил он.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.