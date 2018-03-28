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Фонтаны Петергофа в этом году начнут работать 28 апреля

Общество
28 марта, 15:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Фонтанная система является одной из крупнейших в мире

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Петергоф назначил дату открытия фонтанов в новом сезоне, они начнут работать 28 апреля, сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника.

"В апреле начнутся технические пуски, с 28 апреля фонтаны будут работать постоянно. Весенний праздник фонтанов состоится 19 мая", - сказали ТАСС в пресс-службе Петергофа. Представители музея-заповедника уточнили, что в случае минусовой температуры фонтаны нужно будет отключать. Прошлой весной из-за апрельских заморозков и снегопада фонтаны один день работали под снегом. В этом году синоптики дают на апрель благоприятный прогноз погоды с плюсовой дневной температурой.

Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире. Она состоит из 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции. Самые известные из них "Самсон" перед Большим каскадом, "Нептун" в Верхнем саду, "Солнце", "Пирамида", Римские фонтаны.

Созданные по образцу версальских петергофские фонтаны превосходят их по обилию воды и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов задумал лично Петр Великий, основавшим Петергоф в 1710 году. В наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

Петергоф является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают около 5 млн человек.

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