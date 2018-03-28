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В Петербурге снесут сгоревшее и обрушившееся здание "Ленфильма"

Общество
28 марта, 15:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, марта. /ТАСС

Пожар в здании склада в Красносельской районе города произошел 1 февраля

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сгоревшее 1 февраля и обрушившееся здание на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге, которое принадлежит "Ленфильму", снесут, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленфильма".

"Это здание будет снесено", - сказал сотрудник пресс-службы.

В киностудии также отметили, что после пожара арендаторов здания оповестили о возможном обрушении, что позволило сохранить имущество граждан. Раритетные автомобили, принадлежащие "Ленфильму", также переместили в другое здание.

1 февраля в Красносельском районе Петербурга в здании склада, принадлежащего киностудии "Ленфильм", произошел пожар на площади около 800 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Помещение, где начался пожар, занимали арендаторы - станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки. Однако вблизи места пожара располагается помещение, где хранятся автомобили, которые используют при съемках.

Ранее ТАСС сообщал, что в сгоревшем здании обнаружили обрушение. В результате инцидента никто не пострадал.

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