Генпрокуратура проконтролирует проверку торговых центров в ряде регионов

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры проконтролируют ход проверок пожарной безопасности торговых центров в ряде регионов страны. Об этом сообщает ведомство.

"Генеральная прокуратура РФ осуществляет оперативный мониторинг проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговых центрах на всей территории страны. Генеральной прокуратурой РФ будут организованы выезды работников центрального аппарата ведомства в ряд субъектов РФ для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман после пожара с многочисленными жертвами в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове поручил прокурорам с привлечением МЧС провести по всей стране проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.