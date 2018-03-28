Лейтмотивом фестиваля "Пасхальный дар" в Москве станет благотворительность

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии фестиваля "Пасхальный дар" встретился с представителями благотворительных фондов и сообщил, что лейтмотивом фестиваля станет благотворительность.

"Сегодня день тяжелый - в стране траур. Но я решил не откладывать сегодняшнюю встречу, потому что она как раз посвящена помощи тем людям, которые попали в беду или находятся в трудной жизненной ситуации. Та работа, которую вы ведете, чрезвычайно востребована и нужна", - сказал он в ходе встречи в среду.

Мэр рассказал, что сегодня в Москве действуют около 300 благотворительных фондов, и город, как подчеркнул он, делает все для того, чтобы помочь им - выделяет гранты, предоставляет помещения для работы фондов, в том числе площадки на различных культурных и спортивных мероприятиях.

Собянин напомнил, что скоро в столице стартует фестиваль "Пасхальный дар", лейтмотивом которого станет благотворительность. "На этом фестивале мы полагаем с вашей помощью создать отдельный благотворительный счет, чтобы все знали, куда можно перечислить деньги. И потом с вашей помощью и под вашим контролем мы могли бы распределить это по благотворительным фондам", - сказал мэр, обращаясь к представителям благотворительных фондов.

Он рассказал, что сейчас в Москве можно получить социальную, патронажную и паллиативную помощь. "Все они взаимосвязаны, поэтому мы предполагаем создание единого координационного центра, чтобы одни и те же службы не толкались на одной площадке, с одной стороны. С другой стороны, мы никого не потеряем. Плюс, одной категории может оказываться паллиативная помощь, вполне возможно, что они перейдут в патронажную или социальную", - сказал он.

Также мэр предложил благотворительным фондам принять участие в этом центре. "Если вы будете участвовать в этом координационном центре для того, чтобы координировать эту деятельность, было бы неплохо", - сказал мэр.

О фестивале

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на 38 площадках в Москве с 7 по 15 апреля. Посетители смогут не только приобрести пасхальные угощения и сувениры. У гостей фестиваля также будет возможность поучаствовать в разнообразных благотворительных проектах.